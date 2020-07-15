Ровенская область ослабила карантин. Разрешили работу ресторанов и баров

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила ослабить ряд ограничений
В Ровенской области очередное ослабление карантина. Заведениям общественного питания разрешили возобновить работу.
Об этом сообщил в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Он рассказал, что такое решение комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций приняла из-за улучшения эпидемической ситуации в регионе.
Ресторанам, кафе и барам разрешили принимать гостей при условии соблюдения следующих противоэпидемических мер:
Также комиссия разрешила работу санатория "Красная калина". Заведение сможет принимать на стационарное лечение больных при наличии направления от врача и отрицательного результата ПЦР или ИФА теста на COVID-19, проведенного накануне. Пациентов будут размещать в палатах по одному, за исключением детей, которые будут находиться с одним из родственников.
Кроме того, в области разрешили провести футбольный матч между местным клубом "Одек" и полтавской "Олимпией". Игра пройдет без зрителей, перед матчем все футболисты пройдут ПЦР-тестирование, и только в случае отрицательного результата игроков допустят к игре.
Напомним, накануне в Ровенской области разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры.
При этом, по данным Минздрава, по состоянию на 14 июля регион не соответствовал показателям для ослабления карантина из-за превышенного процента выявленных больных.
Напомним, за прошлые сутки в Украине коронавирусом заразились 836 человек, из них 42 - жители Ровенской области.