Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону карантина, - KSE
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. В связи с этим Ровенская область уже на этой неделе может покинуть "красную" зону и ослабить карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По словам эксперта, в ближайшие недели эпидемическая ситуация в Украине должна улучшиться, поэтому "красная" зона карантина со временем сократится.
"Мы не ожидаем в ближайшие 2-3 недели расширения красного уровня эпидопасности. Более того, мы ожидаем уже на этой неделе выход Ровенской области с красного уровня эпидопасности", - заявил Ганиченко.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч случаев коронавирус.
Как сообщало РБК-Украина ранее, по состоянию на 22 февраля пять регионов находятся в "красной" карантинной зоне, а именно Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.