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Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону карантину , - KSE

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 12:09
Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону карантину , - KSE Фото: Рівненська область цього тижня покине "червону" зону карантину (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. У зв'язку з цим Рівненська область вже цього тижня може покинути "червону" зону та ослабити карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка.

За словами експерта, найближчими тижнями епідемічна ситуація в Україні повинна покращитися, тому "червона" зона карантину з часом скоротиться.

"Ми не очікуємо у найближчі 2-3 тижні розширення червоного рівня епіднебезпеки. Більше того, ми очікуємо вже цього тижня вихід Рівненської області з червоного рівня епіднебезпеки", - заявив Ганиченко.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні зафіксували понад 24 тисячі випадків коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, станом на 22 лютого п'ять регіонів перебувають у "червоній" карантинній зоні, а саме Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

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