ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ряд областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 10:42
Ряд областей Украины не соответствуют критериям для ослабления карантина
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Минздрав на заседании правительства представит документ, который будет предусматривать адаптивный карантин

Ряд областей Украины не отвечает критериям ослабление карантина. Сегодня Министерство здравоохранения представит документ, который будет предусматривать адаптивный карантин.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в Минздраве подтвердили, что в 8 регионов Украины могут не соответствовать критериям для запуска транспорта.

"Действительно, сегодня на заседании правительства, тот документ, который мы представляем, он будет предусматривать именно адаптивный карантин. Он предполагает, что есть критерии. Если их проходит область, то смягчается карантин. Эти показатели будут определяться по состоянию на 21 мая. Для того, чтобы с 22 мая или переходит область в другой регион или не переходит. По состоянию на 18 мая, это в основном области западных регионов: Черновицкая область, Волынская, Ровенская и другие", - заявил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая в метро начнет работать, а также позволят работать детсадам.

Вместе с тем, в Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 354 человека, а общее число инфицированных составляет 19 230 человек. Таким образом, в стране фиксируют спад количества новых случаев заражения.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Партия регионовУкраинаМинистерство здравоохранения УкраиныобластиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь