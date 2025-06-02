"Роумінг як вдома": Україна зробила крок на шляху до ЄС

Україна зробила ще один крок на шляху до приєднання до ініціативи Європейського Союзу "Роумінг як вдома" ("Roam-LikeAtHomе"/RLAH).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКЕК.
За її даними, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій (№ 12150).
З підписанням закону Україна завершила виконання домашнього завдання щодо законодавчого і нормативного наближення до актів права ЄС щодо роумінгу. Тим Україна самим створила умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.
Наступний крок - подання до Європейської комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву ЄС
У разі позитивного висновку Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH.
Українці зможуть:
У квітні 2022 року Європейський парламент ухвалив розширення правил роумінгу, які дозволяють споживачам ЄС продовжувати дзвонити та передавати дані через кордони ЄС за тією самою вартістю, що й удома. Законодавство є частиною стратегії цифрової трансформації, одного з пріоритетів ЄС.
З моменту введення правил Roam-LikeAtHomе у червні 2017 року сотні мільйонів людей скористалися перевагами залишатися на зв'язку під час своїх подорожей Європою, сплачуючи ті ж ціни, що й удома. Система діє на всій території Європейської економічної зони, яка охоплює всі 27 країн ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії.
Політика виявилася досить успішною: наприклад, влітку 2019 року використання роумінгу даних зросло в 17 разів порівняно з літом до скасування плати за роумінг.
В опитуванні Євробарометра 2023 року понад 81% резидентів ЄС, які подорожують країнами ЄС, зазначили, що це правило приносить їм користь.
У червні 2024 року Володимир Зеленський підписав проєкт закону №10265 щодо імплементації в Україні норм європейського законодавства з питань роумінгу.
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