"Роуминг как дома": Украина сделала шаг на пути в ЕС

Украина сделала еще один шаг на пути к присоединению к инициативе Европейского Союза "Роуминг как дома" ("Roam-LikeAtHomе"/RLAH).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЕК.
По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций (№ 12150).
С подписанием закона Украина завершила выполнение домашнего задания по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС относительно роуминга. Тем самым Украина тем самым создала условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.
Следующий шаг - представление в Европейскую комиссию для проведения официальной оценки его соответствия праву ЕС
В случае положительного заключения Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике RLAH.
Украинцы смогут:
В апреле 2022 года Европейский парламент принял расширение правил роуминга, которые позволяют потребителям ЕС продолжать звонить и передавать данные через границы ЕС по той же стоимости, что и дома. Законодательство является частью стратегии цифровой трансформации, одного из приоритетов ЕС.
С момента введения правил Roam-LikeAtHomе в июне 2017 года сотни миллионов людей воспользовались преимуществами оставаться на связи во время своих путешествий по Европе, оплачивая те же цены, что и дома. Система действует на всей территории Европейской экономической зоны, которая охватывает все 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.
Политика оказалась достаточно успешной: например, летом 2019 года использование роуминга данных выросло в 17 раз по сравнению с летом до отмены платы за роуминг.
В опросе Евробарометра 2023 года более 81% резидентов ЕС, путешествующих по странам ЕС, отметили, что это правило приносит им пользу.
В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал проект закона №10265 относительно имплементации в Украине норм европейского законодательства по вопросам роуминга.
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