"Роуминг как дома": Украина сделала шаг на пути в ЕС

По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций (№ 12150).

С подписанием закона Украина завершила выполнение домашнего задания по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС относительно роуминга. Тем самым Украина тем самым создала условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.

Следующий шаг - представление в Европейскую комиссию для проведения официальной оценки его соответствия праву ЕС

В случае положительного заключения Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике RLAH.

Что изменит Единая роуминговая зона Украина-ЕС

Украинцы смогут:

пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа путешествуя в ЕС (27 государств-членов);

стоимость тарифов или условия не будут отличаться в зависимости от стран пребывания в ЕС;

оставаться на связи без всякого "роумингового стресса" и необходимости искать подключение к Wi-Fi.

Политика ЕС

В апреле 2022 года Европейский парламент принял расширение правил роуминга, которые позволяют потребителям ЕС продолжать звонить и передавать данные через границы ЕС по той же стоимости, что и дома. Законодательство является частью стратегии цифровой трансформации, одного из приоритетов ЕС.

С момента введения правил Roam-LikeAtHomе в июне 2017 года сотни миллионов людей воспользовались преимуществами оставаться на связи во время своих путешествий по Европе, оплачивая те же цены, что и дома. Система действует на всей территории Европейской экономической зоны, которая охватывает все 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Политика оказалась достаточно успешной: например, летом 2019 года использование роуминга данных выросло в 17 раз по сравнению с летом до отмены платы за роуминг.

В опросе Евробарометра 2023 года более 81% резидентов ЕС, путешествующих по странам ЕС, отметили, что это правило приносит им пользу.