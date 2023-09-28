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У Роттердамі сталася стрілянина в університеті, загинула дитина

Фото: У Роттердамі сталася перестрілка в університеті (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Озброєний чоловік влаштував стрілянину в аудиторії університету та в сусідньому будинку у місті Роттердам (Нідерланди). Загинули троє людей, зокрема й дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт RTLnieuws.

У Роттердамі сталося два інциденти зі стріляниною. Озброєний чоловік розпочав стрілянину в аудиторії медичного університету. Потім він зник на мотоциклі в бойовому спорядженні.

 

Декілька людей, які були присутні на заході Erasmus MC, сказали репортеру RTL Nieuws, що був використаний "коктейль Молотова".

"По-перше, на четвертому поверсі сталася стрілянина. Пролунало чотири або п'ять пострілів. Після цього в освітній центр було кинуто пляшку із запальною сумішшю. Дуже абсурдно. Усі чули вибух, я думаю, 400 або 500 людей", - повідомив студент університету, який став свідком інциденту..

Поліція повідомила, що загинули троє людей. Йдеться про 39-річну жінку та 46-річного чоловіка. 14-річна дівчинка, яка зазнала серйозних поранень, пізніше померла від отриманих травм.

"Заарештували 32-річного чоловіка з Роттердама. Він підозрюється у стрільбі та підпалі в будинку на площі Хаймана Дуллаерта в районі Дельфсхафен. Потім він нібито застрелив когось у класі навчального закладу Erasmus MC. Потім він увійшов до лікарні та підпалив її", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік. Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР.

Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці.

 

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