"Роттердам+" позволил сократить задолженность по зарплате шахтерам, - Волынец

Установление импортного паритета на цену угля в Украине позволило сократить задолженность по зарплате шахтерам

Установление импортного паритета на цену угля в Украине (формула "Роттердам+") позволило существенно сократить задолженность по заработной плате перед шахтерами. Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец эфире телеканала "Эспрессо".

"Цена украинского угля постепенно поднималась с 1 апреля 2016 года. Таким образом, государственные шахты дополнительно получили около 6 млрд гривен. Если бы не эти средства, то задолженность по заработной плате была бы более 7 млрд", - отметил он.

При этом, Волынец добавил, что проблемы отрасли связаны также с объемами добычи, которые из-за недофинансирования снижаются с каждым годом.

"Но ведь нет объемов, надо наращивать объемы, вкладывать инвестиции в развитие", - заявил он, отметив, что "шахтеры считают цену угля, которая определяется по формуле, объективной и справедливой".

Кроме того, Волынец высказал удивление тем, где критики формулы "Роттердам+" рассмотрели сверхприбыли и коррупцию, поскольку большая часть госпредприятий имеют себестоимость выше формульной. При этом он добавил, что частные шахты, чтобы выйти на низкую себестоимость, вынуждены были брать огромные кредиты и закупать оборудование.

"Низкая себестоимость не падает с неба, надо сначала инвестировать колоссальные средства", - отметил он.

Десятки шахтеров 10 июля вышли на очередную акцию протеста под стены Верховной рады Украины с требованием погасить задолженности по зарплате, отставки министра угольной промышленности Игоря Насалика и поддержки законопроекта 8362, которым предусматривается выделение господдержки угольным предприятиям.