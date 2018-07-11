"Роттердам+" дозволив скоротити заборгованість по зарплаті шахтарям, - Волинець

Встановлення імпортного паритету на ціну вугілля в Україні дозволило скоротити заборгованість по зарплаті шахтарям

Встановлення імпортного паритету на ціну вугілля в Україні (формула "Роттердам+") дозволило істотно скоротити заборгованість із заробітної плати перед шахтарями. Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ціна українського вугілля поступово піднімалася з 1 квітня 2016 року. Таким чином, державні шахти додатково отримали близько 6 млрд гривень. Якщо б не ці кошти, то заборгованість по заробітній платі була б понад 7 млрд", - зазначив він.

При цьому, Волинець додав, що проблеми галузі пов'язані також з обсягами видобутку, які через недофінансування знижуються з кожним роком.

"Але ж немає обсягів, треба нарощувати обсяги, вкладати інвестиції в розвиток", - заявив він, зазначивши, що "шахтарі вважають ціну вугілля, яка визначається за формулою, об'єктивною і справедливою".

Крім того, Волинець висловив здивування тим, де критики формули "Роттердам+" побачили надприбутки і корупцію, оскільки більша частина держпідприємств мають собівартість вище формульної. При цьому він додав, що приватні шахти, щоб вийти на низьку собівартість, змушені були брати величезні кредити і купувати обладнання.

"Низька собівартість не падає з неба, треба спочатку інвестувати колосальні кошти", - зазначив він.

Десятки шахтарів 10 липня вийшли на чергову акцію протесту під стіни Верховної ради України з вимогою погасити заборгованості по зарплаті, відставки міністра вугільної промисловості Ігоря Насалика і підтримки законопроекту 8362, яким передбачається виділення держпідтримки вугільним підприємствам.