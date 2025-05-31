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Ротань забирає в "Полісся" лідерів "Олександрії"

Фото: Георгій Єрмаков (ФК "Олександрія")
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань готує перші трансфери на новому місці. "Зграю" поповнять колішні підопічні наставника в "Олександрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside UPL.

Хто доєднається до "зграї"

Мова йде, передусім, про голкіпера Георгія Єрмакова та захисника Олександра Мартинюка.

Єрмаков належить ізраїльському "Маккабі" з Хайфи, проте ще не зіграв за цей клуб жодного матчу. Влітку минулого року ізраїльський клуб придбав футболіста в "Олександрії" за 100 тисяч євро, але залишив його в складі "містян" на правах оренди.

"Маккабі", який поки що не розраховує на 23-річного українця, як на основного голкіпера, може розглянути варіант з його орендою в "Полісся". Хоча інтерес до воротаря молодіжної збірної України є також з боку болгарського "Лудогорця".

Стосовно флангового захисника Мартинюка, який днями отримав дебютний виклик до національної збірної України, на нього, крім житомирців, претендує "Металіст 1925". Зазначимо, що в міжсезоння до харків'ян приєднається півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний.

Третім потенційним новачком "вовків" зі складу срібних призерів ЧУ-2024/25 є португальський оборонець Мігел Кампуш. Він вже попрощався з "Олександрією": його контракт з клубом спливає 30 червня цього року.

43-річний фахівець Руслан Ротань залишив тренерський місток "Олександрії" 29 травня. У той же день він офіційно очолив "Полісся" з Житомира.

Раніше назвали потенційних суперників "Шахтаря" в Лізі Європи.

Також стали відомі всі потенційні суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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