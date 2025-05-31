Перший суперник для Турана: з ким зіграє "Шахтар" у Лізі Європи

Володар Кубка України донецький "Шахтар" мав невеликий шанс потрапити одразу в основний раунд Ліги Європи завдяки клубному рейтингу. Але обставини склалися не на користь "гірників".

На заваді стало "Динамо"

"Гірники" вкотре в сезоні постраждали від "Динамо" – цього разу, правда, від загребського.

Найтитулованіший клуб Хорватії на національному рівні не зміг здобути "золото", поступившись у чемпіонській гонці "Рієці". Тому команда втратила шанс потрапити до кваліфікації ЛЧ. А перемога тієї ж "Рієки" у фіналі місцевого Кубка над "Славен Белупо" завадила переходу динамівців до Ліги конференцій.

У підсумку віце-чемпіон Хорватії опинився в Лізі Європи, де й зайняв місце в основному раунді, завдяки вищому клубному рейтингу: 56.000 – проти 52.000 у "Шахтаря".

Для "гірників" це означає старт у турнірі з першого кваліфікаційного раунду.

З ким зіграє "Шахтар" у відборі ЛЄ

Щоб потрапити до групового етапу, команді доведеться пройти чотири раунди. "Гірники" будуть сіяними на всіх стадіях відбору, де братимуть участь. У разі поразки на будь-якому з етапів – команда продовжить виступи у Лізі конференцій.

Потенційні суперники "Шахтаря" на першому етапі:

АЕК (Кіпр)

"Хеккен" (Швеція)

"Пакш" (Угорщина)

"Левскі" (Болгарія)

"Ільвес" (Фінляндія)

"Актобе" (Казахстан)

"Пріштіна" (Косово)

"Зіра" або "Сабах" (Азербайджан)

Жеребкування цієї стадії відбудеться 17 червня, а матчі пройдуть – 10 та 17 липня. Вже у другому раунді "Шахтарю" може випасти набагато серйозніший суперник – зокрема, турецький "Бешикташ", нідерландський "Утрехт" або шотландський "Хіберніан".