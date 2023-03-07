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Ротань викликав до молодіжки 26 футболістів: хто гратиме проти Данії та Італії

Фото: Збірна України U-21 під час зборів восени (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Перелік виконавців на березневі контрольні матчі молодіжної збірної України оприлюднила Українська асоціація футболу. Головний тренер команди Руслан Ротань розраховує на 26 гравців, а в резерв потрапили ще 13 футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб збірної України U-21 визначився зі списком учасників березневих зборів команди. До табору молодіжки приїдуть, зокрема, і 7 легіонерів.

Разом із представниками чемпіонату України тренуватимуться оборонці Максим Таловєров, Крістіан Біловар і Олександр Драмбаєв, які представляють австрійський ЛАСК, кіпрський АЕЛ і бельгійський "Варегем" відповідно. Також виклик отримали хавбеки латвійської "Валмієри" Іван Желізко та азербайджанського "Сабаха" Олексій Кащук, а також форварди Богдан В'юнник ("Грацер") і Максим Кухаревич ("Хіберніан").

Збір української молодіжки в Туреччині розпочнеться 20 березня. Там "синьо-жовті" 24 березня зіграють спаринг проти Данії U-21. Пізніше в Реджо-ді-Калабрії Україна U-21 зустрінеться з однолітками з Італії (27 березня). Влітку молодіжна збірна України поїде на Євро-2023.

Список викликаних до збірної України U-21 гравців:

Воротарі: Нещерет, Фесюн, Кінарейкін

Захисники: Лях, Роман, Дідик, Таловєров, Біловар, Сирота, Вівчаренко, Батагов, Драмбаєв

Півзахисники: Желізко, Рубчинський, Назаренко, Бражко, Хлань, Михайленко, Кащук, Очеретько, Криськів, Брагару

Нападники: В'юнник, Сікан, Ванат, Кухаревич

Напередодні Ротань оголосив перелік футболістів головної команди, які готуватимуться до матчу кваліфікації перед Євро-2024 проти Англії. До списку потрапили 26 виконавців. Зокрема, до лав "синьо-жовтих" після понад 3-річної паузи повернувся Євген Коноплянка.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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Руслан РотаньЗбірна України