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Ротань вызвал в молодежку 26 футболистов: кто сыграет против Дании и Италии

Фото: Сборная Украины U-21 во время сборов осенью (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Список исполнителей на мартовские контрольные матчи молодежной сборной Украины обнародовала Украинская ассоциация футбола. Главный тренер команды Руслан Ротань рассчитывает на 26 игроков, а в резерв попали еще 13 футболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб сборной Украины U-21 определился со списком участников мартовского сбора команды. В лагерь молодежки приедут, в том числе, и 7 легионеров.

Вместе с представителями чемпионата Украины будут тренироваться защитники Максим Таловеров, Кристиан Биловар и Александр Драмбаев, представляющие австрийский ЛАСК, кипрский АЕЛ и бельгийский "Варегем" соответственно. Также вызов получили хавбеки латвийской "Валмиеры" Иван Желизко и азербайджанского "Сабаха" Алексей Кащук, а также форварды Богдан Вьюнник ("Грацер") и Максим Кухаревич ("Хиберниан").

Сбор украинской молодежки в Турции начнется 20 марта. Там "сине-желтые" 24 марта сыграют спарринг против Дании U-21. Позже в Реджо-ди-Калабрии Украина U-21 встретится со сверстниками из Италии (27 марта). Летом молодежная сборная Украины отправится на Евро-2023.

Список вызванных в сборную Украины U-21 игроков:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Кинарейкин

Защитники: Лях, Роман, Дидык, Таловеров, Биловар, Сирота, Вивчаренко, Батагов, Драмбаев

Полузащитники: Желизко, Рубчинский, Назаренко, Бражко, Хлань, Михайленко, Кащук, Очеретько, Крыськив, Брагару

Нападающие: Вьюнник, Сикан, Ванат, Кухаревич

Накануне Ротань объявил список футболистов главной команды, которые будут готовиться к матчу квалификации перед Евро-2024 против Англии. В список попали 26 исполнителей. В частности, в ряды "сине-желтых" после более чем 3-летней паузы вернулся Евгений Коноплянка.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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Руслан РотаньСборная Украины