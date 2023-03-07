Ротань вызвал в молодежку 26 футболистов: кто сыграет против Дании и Италии

Тренерский штаб сборной Украины U-21 определился со списком участников мартовского сбора команды. В лагерь молодежки приедут, в том числе, и 7 легионеров.

Вместе с представителями чемпионата Украины будут тренироваться защитники Максим Таловеров, Кристиан Биловар и Александр Драмбаев, представляющие австрийский ЛАСК, кипрский АЕЛ и бельгийский "Варегем" соответственно. Также вызов получили хавбеки латвийской "Валмиеры" Иван Желизко и азербайджанского "Сабаха" Алексей Кащук, а также форварды Богдан Вьюнник ("Грацер") и Максим Кухаревич ("Хиберниан").

Сбор украинской молодежки в Турции начнется 20 марта. Там "сине-желтые" 24 марта сыграют спарринг против Дании U-21. Позже в Реджо-ди-Калабрии Украина U-21 встретится со сверстниками из Италии (27 марта). Летом молодежная сборная Украины отправится на Евро-2023.

Список вызванных в сборную Украины U-21 игроков:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Кинарейкин

Защитники: Лях, Роман, Дидык, Таловеров, Биловар, Сирота, Вивчаренко, Батагов, Драмбаев

Полузащитники: Желизко, Рубчинский, Назаренко, Бражко, Хлань, Михайленко, Кащук, Очеретько, Крыськив, Брагару

Нападающие: Вьюнник, Сикан, Ванат, Кухаревич

Накануне Ротань объявил список футболистов главной команды, которые будут готовиться к матчу квалификации перед Евро-2024 против Англии. В список попали 26 исполнителей. В частности, в ряды "сине-желтых" после более чем 3-летней паузы вернулся Евгений Коноплянка.