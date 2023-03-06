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Збірна України оголосила склад на матч відбору до Євро-2024 проти Англії: є сенсація

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 14:14
Збірна України оголосила склад на матч відбору до Євро-2024 проти Англії: є сенсація Фото: Євген Коноплянка може зіграти у збірній вперше за 3,5 роки (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Список на березневі збори національної команди України склав виконувач обов'язків головного тренера Руслан Ротань. До збірної повернувся ветеран Євген Коноплянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тимчасовий тренерський штаб "синьо-жовтих" розраховує на 26 футболістів. Виклик до лав національної команди отримав лідер київського "Динамо" Віталій Буяльський, якого ігнорував екс-керманич збірної Петраков.

Головною ж несподіванкою стало повернення до збірної Коноплянки. 33-річний вінгер востаннє одягав футболку "синьо-жовтих" восени 2019-го. Тоді він вийшов на заміну в спарингу проти Нігерії (2:2). Усього в активі колишньої зірки "Дніпра" 83 матчі за збірну України (21 гол).

Досвідчений вінгер сезон 2022/23 проводить у складі польської "Краковії". Коноплянка зіграв 18 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. У жодному матчі він не провів на полі всі 90 хвилин.

Список викликаних до збірної України гравців:

Воротарі: Лунін, Трубін, Різник

Захисники: Караваєв, Матвієнко, Конопля, Миколенко, Забарний, Соболь, Сваток, Сарапій

Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Бондаренко, Сидорчук, Буяльський, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Циганков, Мудрик, Коноплянка

Нападники: Яремчук, Довбик

Збірна України оголосила склад на матч відбору до Євро-2024 проти Англії: є сенсація

Водночас Ротань уклав резервний список виконавців. До нього потрапили ще 13 футболістів, які в разі потреби можуть замінити когось із основних. У переліку воротарі Пятов і Микита Шевченко, оборонці Тимчик, Попов, Бондар, Михайліченко, Мірошніченко, хавбеки Криськів, Назарина, Гуцуляк, Коваленко та Ігнатенко, а також форвард Сікан.

Збір національної команди розпочнеться 20 березня у Лондоні. Поєдинок кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти збірної Англії запланований на 26 березня. Влітку збірну України повинен очолити Сергій Ребров.

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

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