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Ротань провел 100 матчей за сборную Украины

НовостиСпорт    27.03.2018 - 18:12
Фото: (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: (facebook.com/UaNationalFootball)

Руслан стал третьим футболистом, кому покорилось это достижение

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань провел сотый матч за национальную команду. Об этом сообщает Федерация футбола Украины (ФФУ).

36-летний футболист киевского "Динамо" вышел на замену вместо Александра Зинченко на 78 минуте в товарищеском матче против сборной Японии (2:1).

Ротань дебютировал за сборную 12 февраля 2003 года в матче против Турции (0:0).  тех пор он играл за сине-желтых на чемпионате мира-2006, Евро-2012 и Евро-2016. Всего за всю карьеру в сборной Ротань забил 8 голов.

Ротань стал третьим футболистом в истории национальной сборной, кому покорился этот рубеж. Ранее 100 матчей за украинскую сборную сыграли Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111 матчей).

В сборной Украины под руководством Шевченко дебютировали 13 игроков Шевченко отправил трех игроков в молодежную сборную Украины
Теги публикации: Сборная Украины, Япония, Ротань  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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