Ротань провел 100 матчей за сборную Украины

Руслан стал третьим футболистом, кому покорилось это достижение

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань провел сотый матч за национальную команду. Об этом сообщает Федерация футбола Украины (ФФУ).

36-летний футболист киевского "Динамо" вышел на замену вместо Александра Зинченко на 78 минуте в товарищеском матче против сборной Японии (2:1).

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) March 27, 2018

Ротань дебютировал за сборную 12 февраля 2003 года в матче против Турции (0:0). тех пор он играл за сине-желтых на чемпионате мира-2006, Евро-2012 и Евро-2016. Всего за всю карьеру в сборной Ротань забил 8 голов.

Ротань стал третьим футболистом в истории национальной сборной, кому покорился этот рубеж. Ранее 100 матчей за украинскую сборную сыграли Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111 матчей).