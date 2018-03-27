Ротань провів 100 матчів за збірну України

Руслан став третім футболістом, кому підкорилося це досягнення

Півзахисник збірної України Руслан Ротань провів сотий матч за національну команду. Про це повідомляє Федерація футболу України (ФФУ).

36-річний футболіст київського "Динамо" вийшов на заміну замість Олександра Зінченка на 78 хвилині в товариському матчі проти збірної Японії (2:1).

Браво, команда!

Вітання Руслану Ротаню з 100 матчем в кар‘єрі!

Андрій Ярмоленко приїхав підтримати команду!#МиЗбірна pic.twitter.com/xbava4AzdQ — ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) March 27, 2018

Ротань дебютував за збірну 12 лютого 2003 року в матчі проти Туреччини (0: 0). Відтоді він грав за синьо-жовтих на чемпіонаті світу-2006, Євро-2012 і Євро-2016. Всього за всю кар'єру в збірній Ротань забив 8 голів.

Ротань став третім футболістом в історії національної збірної, кому підкорився цей рубіж. Раніше 100 матчів за українську збірну зіграли Анатолій Тимощук (144 матчі) і Андрій Шевченко (111 матчів).