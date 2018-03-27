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Ротань провів 100 матчів за збірну України

НовиниСпорт    27.03.2018 - 18:12
Фото: (facebook.com/UaNationalFootball)
Фото: (facebook.com/UaNationalFootball)

Руслан став третім футболістом, кому підкорилося це досягнення

Півзахисник збірної України Руслан Ротань провів сотий матч за національну команду. Про це повідомляє Федерація футболу України (ФФУ).

36-річний футболіст київського "Динамо" вийшов на заміну замість Олександра Зінченка на 78 хвилині в товариському матчі проти збірної Японії (2:1).

Ротань дебютував за збірну 12 лютого 2003 року в матчі проти Туреччини (0: 0). Відтоді він грав за синьо-жовтих на чемпіонаті світу-2006, Євро-2012 і Євро-2016. Всього за всю кар'єру в збірній Ротань забив 8 голів.

Ротань став третім футболістом в історії національної збірної, кому підкорився цей рубіж. Раніше 100 матчів за українську збірну зіграли Анатолій Тимощук (144 матчі) і Андрій Шевченко (111 матчів).

У збірної України під керівництвом Шевченка дебютували 13 гравців Шевченко відправив трьох гравців до молодіжної збірної України
Теги публікації: Збірна України, Японія, Ротань  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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