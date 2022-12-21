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Ротань возглавил команду топ-5 УПЛ

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Александрия, Среда 21 декабря 2022 18:09
Ротань возглавил команду топ-5 УПЛ Фото: Руслан Ротань (слева) вернулся в Премьер-лигу (fco.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Главным тренером "Александрии" стал наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

41-летний специалист заменил в должности Юрия Гуру. Его руководство "желто-черных" уволило после первого круга сезона 2022/23.

"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба "Александрия". Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом", – заявил Ротань.

По словам нового тренера, он рассчитывает на помощь своих подопечных в достижении поставленных боссами клуба целей. Детали контракта с молодым тренером и персональный состав его штаба пока не известны.

Ротань начал тренерскую карьеру с должности ассистента Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". Осенью 2018 года он возглавил сборную Украины U-21, которую вывел на Евро-2023. Скорее всего, он будет совмещать должности в "Александрии" и молодежке.

К слову, одесский "Черноморец" ничьей с "Рухом" закрыл программу первого круга Премьер-лиги.

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Руслан Ротань УПЛ Чемпионат Украины Александрия
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