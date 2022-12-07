"Чорноморець" бойовою нічиєю з "Рухом" закрив перше коло УПЛ: турнірна таблиця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур, перенесений матч

"Рух" – "Чорноморець" – 2:2

Голи: Руніч, 62, Карабін, 84 – Юсов, 25, 35

Для початку команди обмінялися напівнагодами. До карної зони львів'ян намагався прорватися "моряк" Войтіховський, але його випад зупинили оборонці господарів. Натомість Таллес після перехоплення біля штрафного майданчика одеситів виконав невдалий простріл.

А на 25-й хвилині "Чорноморець" несподівавно повів у рахунку. Це Кузик прорвався правим флангом атаки гостей і виконав простріл до воротарського. На його дальньому куті якраз чатував Юсов, який після серії рикошетів відправив м'яч у сітку.

Прийти до тями "Руху" одесити можливості не дали. Натомість продовжили шукати шанси в атаці та подвоїли перевагу ще до перерви. На 35-й хвилині Політило подав кутовий із правого флангу, а той же Юсов головою відправив м'яч у дев'ятку воріт львів'ян – 0:2.

Після перерви матч став цікавішим. Ось Соломон пробив із дистанції, але м'яч пролетів вище воріт "моряків". Згодом перспективно пробив Таллес – Непогодов вчасно зреагував і відбив м'яч. У відповідь одесит Кузик приклався метрів із 20-ти, але сфера пролетіла далеко від площини.

А на 62-й хвилині "Рух" відквитав один м'яч. Оборона "Чорноморця" дала збій під час стандарту. Після кутового м'яч відскочив на правий кут штрафного майданчика, звідки Руніч пробив з льоту прямісінько в дальній нижній кут.

Гра трохи заспокоїлася. Але через 15 хвилин "моряки" могли зняти всі запитання щодо переможця двобою. Одеситам вдалася контратака 4 в 3, але Політило перетягнув ковдру на себе, вирішив бити з лінії штрафного – лише рикошет і кутовий.

Покарав "Рух" за цей момент на 84-й хвилині. На завершення атаки правим флангом Лях виконав простріл до карної зони гостей, а там Карабін без опіки влучно пробив в один дотик – 2:2 у підсумку.

Такий результат не задовольнив обидві команди. "Рух" залишився над зоною перехідних матчів (14 очок), а "Чорноморець" – на передостанній сходинці (11 пунктів). Лідером першості на зимову паузу пішов СК "Дніпро-1" (35 очок).