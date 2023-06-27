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Ротань с шансом на вендетту и программирование успеха: как Испания U-21 стала неудобной

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Бухарест, Вторник 27 июня 2023 17:25
Ротань с шансом на вендетту и программирование успеха: как Испания U-21 стала неудобной Фото: Поколение Дениса Гармаша (крайний слева) с испанцами не справилось (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Молодежные сборные Испании и Украины готовятся к решающему поединку группового этапа Евро-2023. Итоговый результат определит победителя квартета и соперника в 1/4 финала соревнований.

Кратко о предыдущих свиданиях соперников и шансах достичь целей на чемпионате Европы 2023 года – в материале РБК-Украина.

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 27 июня в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид-Джулешти". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Первое свидание "сине-желтой" молодежки с испанскими сверстниками пришлось на начало столетия. Тогда они сошлись в квалификации к Евро-2004 среди 21-летних. Сборная Украины U-21 начала отбор не слишком удачно – c трех ничьих подряд (Армения, Греция, Северная Ирландия), поэтому встречи с пиренейцами ждали со страхом.

В марте 2003-го подопечные Павла Яковенко сумели сдержать испанскую машину с Фернандо Торресом на острие атаки. На столичном стадионе "Динамо" бой будущей звезде АПЛ дали и несколько впоследствии заметных фигур в первой сборной – Шершун, Гай, Гусев, Белик и, конечно, нынешний наставник молодежки Ротань.

Ротань с шансом на вендетту и программирование успеха: как Испания U-21 стала неудобной

Позитивный результат, однако, не оставил украинцам простор для маневров. Они обязаны были побеждать в остальных поединках отбора. План сорвался уже на втором этапе – после разгрома армян (4:0) ребята Яковенко расписали нули с греками. Минимальная победа над Ольстером уже ничего не решала.

Вторая битва с испанцами превратилась в матч за престиж. В этот раз соперники встретились в Мурсии. "Фурия Роха" была уже без Торреса, но заметных имен хватало. Например, в старте появился нынешний рулевой "Арсенала" Артета, а на замену вышел Иньеста. Ротань же отыграл все 90 минут, но вместе с другими "сине-желтыми" проиграл (0:2).

В следующий раз Украина и Испания на уровне молодежек пересеклись на Евро-2011. Перед финальным туром на выход из группы претендовали все четыре сборных. В частности, "сине-желтым" было достаточно переиграть испанцев. Звездами той команды были Ракицкий, Гармаш, Ярмоленко, Коноплянка и Зозуля.

Ротань с шансом на вендетту и программирование успеха: как Испания U-21 стала неудобной

Но усилий всего этого нового призыва Яковенко было мало для ничьей. Украинцы потерпели разгромное поражение (0:3), Гармаш нарвался на удаление, а известный позже выступлениями за "Челси" и МЮ Мата похоронил мечты "сине-желтых" дублем. В конце концов, Испания U-21 завоевала титул чемпиона Европы.

В предстоящем поединке украинская и испанская молодежки не просто разыграют победу в группе B Евро U-21 этого года. Они еще и определят своего первого соперника в плей-офф турнира. Скорее всего, в четвертьфинале победитель квартета встретится с Италией. В свою очередь второй команде придется сыграть против пока непобжденной Франции.

Для выполнения задачи по выходу на Олимпийские игры-2024 молодежной сборной Украины достаточно выйти в полуфинал при условии, что там будут Франция или Англия. С итальянцами в статусе соперника в 1/4 финала будет как-то поспокойнее. Хотя есть вариант получить олимпийскую лицензию и с вылетом в четвертьфинале. Но слишком много факторов должны сойтись для этого...

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