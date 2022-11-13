Росія не виводить фрегати з Севастопольської бухти після атаки дронів, - аналітики

Росія значно знизила активність флоту після атаки безпілотників поблизу Севастополя. Російські фрегати не покидають порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідників проекту "H I Sutton" в Twitter.

"Ще кілька тижнів тому це було неможливо уявити. Російських військових кораблів, що патрулюють порт, не видно", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, обидва фрегати класу "Адмірал Григорович" знаходяться у Севастопольській бухті.

Фото: Росія не виводить фрегати з портів Криму (twitter.com/CovertShores)