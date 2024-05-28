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РосЗМІ повідомили про повторний обстріл Луганська

Фото: удар по Луганську 27 травня (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

Тимчасово окупований Луганськ зазнав повторного обстрілу після удару, завданого 27 травня ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС і ASTRA.

Про вибухи у східній частині міста повідомив кореспондент ТАСС.

Також про повторний обстріл пишуть місцеві Telegram-канали, на які посилається ASTRA.

Колаборант Родіон Мірошник "не виключив", що повторного удару було завдано нібито по території, де працюють рятувальники після попереднього обстрілу, пишуть російські пропагандисти.

Удар по Луганську 27 травня

Нагадаємо, 27 травня ввечері у Луганську місцеві жителі почули кілька вибухів. В інтернеті писали про кілька "прильотів".

"Остров" повідомив про пожежу в районі Вищого авіаційного училища штурманів.

Місцеві мешканці кажуть, що удару завдали по території Луганського авіаційного ремонтного заводу, де базувалися російські окупанти.

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