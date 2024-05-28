РосСМИ сообщили о повторном обстреле Луганска

Временно оккупированный Луганск подвергся повторному обстрелу после удара, нанесенного 27 мая вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и ASTRA.
О взрывах в восточной части города сообщил корреспондент ТАСС.
Также о повторном обстреле пишут местные Telegram-каналы, на которые ссылается ASTRA.
Коллаборант Родион Мельник "не исключил", что повторный удар был нанесен якобы по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела, пишут российские пропагандисты.
Напомним, 27 мая вечером в Луганске местные жители услышали несколько взрывов. В интернете писали о нескольких "прилетах".
"Остров" сообщил о пожаре в районе Высшего авиационного училища штурманов.
Местные жители говорят, что удар нанесли по территории Луганского авиационного ремонтного завода, где базировались российские оккупанты.
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