РосЗМІ повідомили про ліквідацію генерала під час удару по "Бельбеку": що говорять у ЗСУ

В силах оборони України не підтверджують ліквідацію російського генерала Олександра Татаренка після удару по летовищу "Бельбек" 31 січня. Ймовірно, що таким чином військове керівництво окупантів хоче спровокувати так звану помсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Очевидно, що це дуже потужний вплив. І не даремно вони самі намагаються навіть в гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення, в тому числі. Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", - сказала вона.

За даними Гуменюк, таким чином вони намагаються спровокувати так звану помсту.

"Знов таки, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам немає за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну", - додала вона.

Спікер підкреслила, що Україна "відбиває своє", водночас, за її словами, знищення командного пункту, очевидно впливає на керування авіацією в цілому, але ворог намагається зобразити все так, що нічого не змінилося.

"Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашій зоні відповідальності, намагаються поновити бомбардування, зокрема, і керованими авіабомбами, той самий удар по Херсону був направлений саме для цього - переконати, що нічого не змінилося", - констатувала Гуменюк.

Атака на аеродром "Бельбек"

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити.

У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому "Бельбек". 2 лютого росЗМІ написали про те, що під час удару по аеродрому було ліквідовано російського генерала Олександра Татаренка.

Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.