РосСМИ сообщили о ликвидации генерала при ударе по "Бельбеку": что говорят в ВСУ

В силах обороны Украины не подтверждают ликвидацию российского генерала Александра Татаренко после удара по аэродрому "Бельбек" 31 января. Вероятно, что таким образом военное руководство оккупантов хочет спровоцировать так называемую месть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Очевидно, что это очень мощное влияние. И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войск, и на свое население, в том числе. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", - сказала она.

По данным Гуменюк, таким образом, они пытаются спровоцировать так называемую месть.

"Опять-таки, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну", - добавила она.

Спикер подчеркнула, что Украина "отбивает свое", в то же время, по ее словам, уничтожение командного пункта, очевидно, влияет на управление авиацией в целом, но враг пытается изобразить все так, что ничего не изменилось.

"Они даже, несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, пытаются возобновить бомбардировки, в частности, и управляемыми авиабомбами, тот же удар по Херсону был направлен именно для этого - убедить, что ничего не изменилось", - констатировала Гуменюк.

Атака на аэродром "Бельбек"

31 января во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить.

В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек". 2 февраля росСМИ написали о том, что во время удара по аэродрому был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.