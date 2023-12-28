ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РосСМИ пожаловались на новую "атаку дронов", на этот раз с потерями среди оккупантов

Четверг 28 декабря 2023 10:04
UA EN RU
РосСМИ пожаловались на новую "атаку дронов", на этот раз с потерями среди оккупантов Фото: росСМИ пожаловались на новую "атаку дронов" в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о новой "атаке дронов" в Белгородской области РФ, в результате которой якобы погибли российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Как утверждают росСМИ, беспилотник якобы взорвался в селе Терезовка пограничного Шебекинского округа. Инцидент, по словам россиян, произошел днем 27 декабря.

Российские СМИ заявили, что в результате атаки есть потери.

"На месте погибли 2 военнослужащих Министерства обороны РФ", - пишут россияне.

РосСМИ пожаловались на новую &quot;атаку дронов&quot;, на этот раз с потерями среди оккупантов

скриншот google.com/maps

Подобные инциденты

Следует отметить, что Белгородская область РФ расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями.

Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных областях. Напомним, 19 декабря губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также уже 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация атака дронов Белгородская область
NEWS
В Воздушных силах объяснили, почему в Украине такие короткие тревоги из-за взлета МиГ-31К
В Воздушных силах объяснили, почему в Украине такие короткие тревоги из-за взлета МиГ-31К
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году