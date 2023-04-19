У Брянській області заявили про атаку безпілотника на військкомат: відео удару

У Брянській області безпілотник вдарив по військкомату в Новозибкові. Росіяни заявляють, що до цього нібито "причетні українські військові".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Baza.
"Момент удару безпілотника по будівлі військкомату Новозибкова. Будова частково пошкоджена, вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.
Також зазначили, що вилетіли шибки й в сусідніх будинках. Постраждалих немає.
Своєю чергою губернатор Брянської області Олександр Богомаз нафантазував, що до цього "причетні ЗСУ".
Нагадаємо, що в неділю 16 квітня, у російському Брянську заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою.
Також раніше ми писали про те, що в Росії нафантазували про спробу перетнути кордон з боку України.
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