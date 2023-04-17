ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області РФ заявили про нібито спробу перетнути кордон з боку України

Новость на русском →
Брянськ, Понеділок 17 квітня 2023 21:42
У Брянській області РФ заявили про нібито спробу перетнути кордон з боку України Ілюстративне фото: у Брянській області РФ заявили про нібито спробу перетнути кордон з боку України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада російської Брянської області заявила, що сьогодні, 17 квітня, хтось нібито перетнув кордон з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза в Telegram.

За його словами, "спробу незаконного перетину кордону" було здійснено в районі села Запісоччя.

"Порушник підірвався на замінованій захисній лінії, яка створена військовослужбовцями ЗС РФ для запобігання проникненню на територію Росії та забезпечення безпеки мешканців прикордонних населених пунктів", - написав чиновник країни-агресора.

Нагадаємо, 2 березня бійці "Російського добровольчого корпусу", які воюють на боці України, провели спецоперацію у Брянській області.

Подібну вилазку вони також здійснили 6 квітня. Тоді російська влада заявляла, що нібито успішно відбила спробу атаки, але їх слова виявилися брехнею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брянская область Війна Росії проти України
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука