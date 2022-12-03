РосЗМІ підтвердили затримання Фрідмана в Лондоні
Російські ЗМІ підтвердили інформацію щодо затримання британською поліцією російського мільярдера Михайла Фрідмана у Лондоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Як пише видання, посилаючись на власне джерело, олігарха нібито відпустили під заставу.
"Фрідмана затримала поліція. Але, за нашими відомостями, його поки що відпустили під заставу", - сказав співрозмовник агентства.
Також співрозмовник відзначив, що поки що іншої інформації щодо затримання немає.
Відзначимо, як раніше повідомлялось, в Британії заарештували 58-річного бізнесмена з Росії через підозру у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.
Також в рамках операції були затримані:
- 35-річний чоловік - співробітник особняка, у якому проживав 58-річний заарештований. Першого затримали на виході з будинку з сумкою, в якій були тисячі фунтів готівкою. Його підозрюють у відмиванні грошей та перешкоджанні роботі поліції;
- 39-річний чоловік - через підозру у відмиванні грошей та змові з метою шахрайства.
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