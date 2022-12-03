РосСМИ подтвердили задержание Фридмана в Лондоне

Российские СМИ подтвердили информацию о задержании британской полицией российского миллиардера Михаила Фридмана в Лондоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " ТАСС ".

Как пишет издание, ссылаясь на собственный источник, олигарха отпустили под залог.

"Фридмана задержала полиция. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник отметил, что пока другой информации о задержании нет.

Отметим, как ранее сообщалось, в Британии арестовали 58-летнего бизнесмена из России по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний.

Также в рамках сделки были задержаны: