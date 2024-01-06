Росія боїться погіршення відносин з Індією, - ISW

Російські ЗМІ намагаються не допустити погіршення відносин між Росією та Індією через повідомлення, що країни Заходу нібито цілеспрямовано постачають в Україну артилерійські боєприпаси індійського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, індійська філія російського урядового ЗМІ Sputnik 3 січня заявила, що ветеран військово-повітряних сил Індії звинуватив Словенію в купівлі індійських 155-мм артилерійських боєприпасів під фальшивими приводами та постачанні боєприпасів в Україну, щоб завдати шкоди російсько-індійським двостороннім відносинам. Sputnik India підкреслив нейтральну позицію Нью-Делі щодо війни в Україні, а також тісне стратегічне партнерство країни з Росією.

А індійське видання "Economic Ties" повідомило, що російські чиновники зв’язалися з урядом Індії, щоб згладити тему передачі боєприпасів індійського виробництва, які надходять в Україну через європейських посередників.

В ISW підкреслюють, що не знайшли доказів використання будь-якою воюючою стороною артилерійських боєприпасів індійського виробництва. Експерти Інституту припускають, що російські джерела та офіційні особи, ймовірно, намагаються представити цю проблему як провокацію Заходу, щоб послабити можливу напругу з Індією.

"27 грудня президент Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, імовірно, для збереження критичних торгових відносин Росії з Індією", - йдеться у повідомленні.

Терористи в Європі через війну в Україні

Крім того, зазначається у звіті ISW, один з російських військових блогерів форсував наратив про те, що "терористи" можуть легко проникнути в Європу через війну в Україні.

"Таким чином блогер, ймовірно, намагається підірвати підтримку Заходу щодо подальшої допомоги Україні та дискусій щодо вступу України до Європейського Союзу", - припускають аналітики Інституту.

Блогер використав статтю німецького видання Bild, в якій стверджувалося, що терористи Ісламської держави з провінції Хорасан з Таджикистану легко проникають в Європу, видаючи себе за біженців з України. Він розширив мапу, що демонструє нібито маршрут, яким терористи переходять до Німеччини і вказав на той факт, що цей шлях проходить через Росію.

"Інститут не має доказів, які б підтверджували цю інформацію Bild. Військовий блогер, ймовірно, форсував цю заяву, намагаючись пов’язати європейські побоювання терористичних атак і дебати про міграцію з постійною підтримкою України", - зазначається у звіті ISW.

Позиція Індії щодо війни РФ проти України

Індія прямо не засудила військове вторгнення РФ, але і не підтримала його. Однак Нью-Делі стало більше закуповувати російської нафти після запровадження країнами Заходу санкцій щодо Росії.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що половина російського експорту нафти і нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії за два роки зросла до 40%.

Також Індія закликає держави "Групи семи" (G7) відтермінувати введення заборони на російські алмази згідно з ухваленим 12-м пакетом санкцій проти країни-агресора. Нью-Делі вважає, що правила відстеження походження діамантів залишаються незрозумілими.

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