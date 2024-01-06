Россия боится ухудшения отношений с Индией, - ISW

Российские СМИ пытаются не допустить ухудшения отношений между Россией и Индией из-за сообщений, что страны Запада якобы целенаправленно поставляют в Украину артиллерийские боеприпасы индийского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается в отчете, индийский филиал российского правительственного СМИ Sputnik 3 января заявил, что ветеран военно-воздушных сил Индии обвинил Словению в покупке индийских 155-мм артиллерийских боеприпасов под фальшивыми предлогами и поставке боеприпасов в Украину, чтобы нанести ущерб российско-индийским двусторонним отношениям. Sputnik India подчеркнул нейтральную позицию Нью-Дели в отношении войны в Украине, а также тесное стратегическое партнерство страны с Россией.

А индийское издание "Economic Ties" сообщило, что российские чиновники связались с правительством Индии, чтобы сгладить тему передачи боеприпасов индийского производства, которые поступают в Украину через европейских посредников.

В ISW подчеркивают, что не нашли доказательств использования какой-либо воюющей стороной артиллерийских боеприпасов индийского производства. Эксперты Института предполагают, что российские источники и официальные лица, вероятно, пытаются представить эту проблему как провокацию Запада, чтобы ослабить возможное напряжение с Индией.

"27 декабря президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретились с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром, вероятно, для сохранения критических торговых отношений России с Индией", - говорится в сообщении.

Террористы в Европе из-за войны в Украине

Кроме того, отмечается в отчете ISW, один из российских военных блогеров форсировал нарратив о том, что "террористы" могут легко проникнуть в Европу из-за войны в Украине.

"Таким образом блогер, вероятно, пытается подорвать поддержку Запада касательно дальнейшей помощи Украине и дискуссий о вступлении Украины в Европейский Союз", - предполагают аналитики Института.

Блогер использовал статью немецкого издания Bild, в которой утверждалось, что террористы Исламского государства из провинции Хорасан из Таджикистана легко проникают в Европу, выдавая себя за беженцев из Украины. Он расширил карту, демонстрирующую якобы маршрут, по которому террористы переходят в Германию и указал на тот факт, что этот путь проходит через Россию.

"Институт не имеет доказательств, подтверждающих эту информацию Bild. Военный блогер, вероятно, форсировал это заявление, пытаясь связать европейские опасения террористических атак и дебаты о миграции с постоянной поддержкой Украины", - отмечается в отчете ISW.

Позиция Индии касательно войны РФ против Украины

Индия прямо не осудила военное вторжение РФ, но и не поддержала его. Однако Нью-Дели стало больше закупать российской нефти после введения странами Запада санкций в отношении России.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, тогда как доля Индии за два года выросла до 40%.

Также Индия призывает государства "Группы семи" (G7) отсрочить введение запрета на российские алмазы согласно принятому 12-му пакету санкций против страны-агрессора. Нью-Дели считает, что правила отслеживания происхождения бриллиантов остаются непонятными.

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