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МИД России ждет ответа Джонсона на возможность обмена пленных британцев на Медведчука

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Москва, Суббота 16 апреля 2022 15:07
МИД России ждет ответа Джонсона на возможность обмена пленных британцев на Медведчука Фото: представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Александр Мороз

В Министерстве иностранных дел России ждут реакции британского премьера Бориса Джонсона на возможность обмена пленных британцев на задержанного в Украина народного депутата Виктора Медвечука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД России.

Отметим, сегодня жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к британской стороне с предложением просить премьер-министра добиться обмена пленных Эйдена Эйслена и Шона Питера на Виктора Медведчука.

"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона заявляет, что британцы сдались в плен в Мариуполе и воевали в составе украинской морской пехоты.

Напомним, ранее украинская сторона допускала возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных, если политик сам на это согласится.

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