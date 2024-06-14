Ростовську область атакували дрони, на місці влучання виникла пожежа, - ЗМІ

Обстріли Росії

За останні місяці у прикордонних областях Росії майже щоночі трапляються атаки ударними дронами-камікадзе по нафтопереробних заводах і військових об'єктах.

Так, 5 квітня військовий аеродром у Морозовську вже атакували дрони. Тоді були поранені начальник штабу, співробітники ФСБ і ОМОН. Один військовий загинув.

За даними розслідувачів, тоді дрони знищили 6 літаків.

Напередодні ввечері у Москві спалахнула масштабна пожежа у будівлі дослідно-конструкторського бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). Внаслідок масштабного горіння обвалився дах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.