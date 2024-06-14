Ростовскую область атаковали дроны, на месте попадания возник пожар, - СМИ

Обстрелы России

За последние месяцы в приграничных областях России почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам.

Так, 5 апреля военный аэродром в Морозовске уже атаковали дроны. Тогда были ранены начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.

По данным расследователей, тогда дроны уничтожили 6 самолетов.

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