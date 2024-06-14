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Ростовскую область атаковали дроны, на месте попадания возник пожар, - СМИ

Фото: в российском Морозовске прогремели взрывы и возник пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Город Морозовск в Ростовской области атаковали дроны. В городе возник пожар, а в некоторых домах пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и местные паблики.

Местные жители сообщили о взрывах. В городе возник пожар.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.

"Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", - написал он.

Тем временем у жителей ряда улиц Морозовска после атаки БПЛА исчезла электроэнергия.

Telegram-канал ASTRA обнародовал видео мощного взрыва в Ростове-на-Дону.

Напомним, что в Морозовске расположен военный аэродром, на котором базируются Су-34, Су-24 и Су-24.

Обстрелы России

За последние месяцы в приграничных областях России почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам.

Так, 5 апреля военный аэродром в Морозовске уже атаковали дроны. Тогда были ранены начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН. Один военный погиб.

По данным расследователей, тогда дроны уничтожили 6 самолетов.

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Ростов-на-Дону