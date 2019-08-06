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В Крыму продлили арест еще 5 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    06.08.2019 - 00:35
В Крыму продлили арест еще 5 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото (wikimapia)

Незаконно задержанные крымские татары останутся в СИЗО еще на месяц

В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю Верховный суд продлил арест пятерым фигурантам второго, бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", они останутся в СИЗО еще на 30 дней. Об этом сообщило объединение "Крымская солидарность", передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации активистов, заседания по Серверу Мустафаеву, Серверу Зекирьяеву, Эдему Смаилу, Мемету Белялову и Марлену Асанову проходили в закрытом режиме.

"Сегодня состоялось очередное продление меры пресечения моему подзащитному Белялову Мемету. В этот раз не следователь выступил с ходатайством о продлении, а прокурор. Он объяснил это тем, что не успели подписать обвинительный приговор, и соответственно отправить документы в Северо-Кавказский окружной военный суд города Ростова", - рассказал адвокат Эдем Семедляєв.

Еще один адвокат Лиля Гемедли сообщила, что прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения из-за того, что ее подзащитный Сервер Мустафаев якобы может угрожать свидетелям, скрываться, а также иным способом препятствовать ходу дела".

Напомним, 1 августа подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест четырех фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир", которые были задержаны 10 июня.

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