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Ростовський суд продовжив арешт учасникам організації "Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 01:40
Ростовський суд продовжив арешт учасникам організації "Хізб ут-Тахрір"
Фото: поліція виводить фігурантів справи із залу суду (facebook.com/crimeansolidarity)

Ще п'ять учасників організації залишаться в СІЗО до 15 листопада

У Росії Кіровський районний суд Ростова-на-Дону продовжив запобіжний захід другий Сімферопольської групі в справі "Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну групу "Кримська солідарність".

Засідання суду відбулося в понеділок, 12 серпня, щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхаліева, Фархода Базарова, Біляла Адилова.

"Суд постановив задовольнити клопотання слідства, і залишити підсудних під вартою до 15 листопада 2019 року", - зазначили правозахисники.

 

Фото: поліція виводить фігурантів справи із залу суду (facebook.com/crimeansolidarity)

Нагадаємо, 6 серпня в окупованому Криму підконтрольний Кремлю Верховний суд продовжив арешт п'ятьох фігурантів другої, бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Вони залишаться в СІЗО ще на 30 днів.

Зазначимо, ФСБ Росії відкрила кримінальну справу за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) щодо учасників організації "Хізб ут-Тахрір". Організація є релігійною громадою, однак російська влада Криму внесла її до списку терористичних угруповань.

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