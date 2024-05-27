У Ростовській області загорівся порт, де вантажать крадене українське зерно (відео)

У Ростовській області сьогодні, 27 травня, спалахнула пожежа на території порту "Азов". Горить зерновий термінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram і радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Як пишуть російські Telegram-канали, загорілася транспортна стрічка в зерновому терміналі. У свою чергу Андрющенко розповів, що в порту "Азов" росіяни вантажать більшу частину українського зерна, яке вони вкрали з окупованих територій. Причина такої пожежі наразі невідома.