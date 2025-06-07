У Ростовській області спалахнув склад із деталями для дронів (фото, відео)

За словами Андрющенка, в Азові, за адресою в районі вул. Побєди, 47 Ж раптом спалахнув склад пластику та полімерних матеріалів, де виготовляли комплектуючі для дронів.

До гасіння пожежі, за його словами, залучили більше ніж десять бригад рятувальників.

"Намагаються задушити 13 бригад пожежників. Не виходить чогось. І треба, щоб так співпало, що з тих країв тільки но вернулись наші з Маріупольського Спротиву", - додав він.