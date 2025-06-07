В Ростовской области вспыхнул склад с деталями для дронов (фото, видео)

В городе Азов Ростовской области вспыхнул масштабный пожар на складе пластика и полимеров, где в последнее время изготавливали комплектующие для дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
По словам Андрющенко, в Азове, по адресу в районе ул. Победы, 47 Ж вдруг вспыхнул склад пластика и полимерных материалов, где изготавливали комплектующие для дронов.
К тушению пожара, по его словам, привлекли более десяти бригад спасателей.
"Пытаются задушить 13 бригад пожарных. Не получается чего-то. И надо, чтобы так совпало, что из тех краев только что вернулись наши из Мариупольского Сопротивления", - добавил он.
Заметим, что в частности во время российской оккупации Крыма украинское партизанское движение начало активно действовать, осуществляя диверсии, сбор разведданных и информационную борьбу.
Самыми активными являются группы, связанные с украинским подпольем, в частности "АТЕШ", которые передают данные о перемещении российских войск и объектах для ударов.
Партизаны регулярно атакуют оккупационную инфраструктуру, взрывают железные дороги, склады боеприпасов и технику врага.
Так мы писали, что один из партизан успешно вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватчиков.
А незадолго до того, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты отравились алкоголем.
Как оказалось, что поставкой "нужного" напитка в местные магазины занимались партизаны.
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