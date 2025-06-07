В Ростовской области вспыхнул склад с деталями для дронов (фото, видео)

По словам Андрющенко, в Азове, по адресу в районе ул. Победы, 47 Ж вдруг вспыхнул склад пластика и полимерных материалов, где изготавливали комплектующие для дронов.

К тушению пожара, по его словам, привлекли более десяти бригад спасателей.

"Пытаются задушить 13 бригад пожарных. Не получается чего-то. И надо, чтобы так совпало, что из тех краев только что вернулись наши из Мариупольского Сопротивления", - добавил он.