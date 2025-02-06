У Ростовській області скаржаться на удар дронів, у кількох містах пролунали вибухи

В ростовських пабліках розповідають, що вибухи було чути в районі самого Ростова, а також у Таганрозі, Батайську, Азові, Кам'янськ-Шахтинському та в М’ясниковському районі.

"Особливо голосно було чути у Таганрозі, Кам'янсько-Шахтинському та М'ясниківському районі", - пишуть в ростовських соцмережах.

Крім того, заявляється про роботу ППО в області, й начебто про збиття безпілотників.

Також в інтернеті були оприлюднені кадри із "бавовною" в районі Ростова.

Додамо, ще ввечері напередодні ростовські моніторингові канали писали про загрозу повітряної атаки, зокрема по місту Ростов, Азов, Батайськ.

Потім до переліку міст, для яких оголошено про загрозу ударів із застосуванням БПЛА, додався також Кам'янськ-Шахтинський. Заявлялося про "ракетну небезпеку" також для Міллерово, згідно з даними ресурсу "Радар Ростов".

Між тим місцева влада не повідомляла про якісь наслідки повітряних атак на різні населені пункти Ростовської області.

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