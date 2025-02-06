В Ростовской области жалуются на удар дронов, в нескольких городах прогремели взрывы

В ростовских пабликах рассказывают, что взрывы были слышны в районе самого Ростова, а также в Таганроге, Батайске, Азове, Каменск-Шахтинском и в Мясниковском районе.

"Особенно громко было слышно в Таганроге, Каменск-Шахтинском и Мясниковском районе", - пишут в ростовских соцсетях.

Кроме того, заявляется о работе ПВО в области, и якобы о сбитии беспилотников.

Также в интернете были обнародованы кадры с "бавовной" в районе Ростова.

Добавим, еще вечером накануне ростовские мониторинговые каналы писали об угрозе воздушной атаки, в частности по городу Ростов, Азов, Батайск.

Затем в перечень городов, для которых было объявлено об угрозе ударов с применением БПЛА, добавился также Каменск-Шахтинский. Заявлялось о "ракетной опасности" также для Миллерово, согласно данным ресурса "Радар Ростов".

Между тем местные власти не сообщали о каких-либо последствиях воздушных атак на различные населенные пункты Ростовской области.