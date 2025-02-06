В Ростовской области жалуются на удар дронов, в нескольких городах прогремели взрывы

В Ростовской области (РФ) в ночь на 6 февраля прогремели взрывы в районе нескольких городов. В регионе началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В ростовских пабликах рассказывают, что взрывы были слышны в районе самого Ростова, а также в Таганроге, Батайске, Азове, Каменск-Шахтинском и в Мясниковском районе.
"Особенно громко было слышно в Таганроге, Каменск-Шахтинском и Мясниковском районе", - пишут в ростовских соцсетях.
Кроме того, заявляется о работе ПВО в области, и якобы о сбитии беспилотников.
Также в интернете были обнародованы кадры с "бавовной" в районе Ростова.
Добавим, еще вечером накануне ростовские мониторинговые каналы писали об угрозе воздушной атаки, в частности по городу Ростов, Азов, Батайск.
Затем в перечень городов, для которых было объявлено об угрозе ударов с применением БПЛА, добавился также Каменск-Шахтинский. Заявлялось о "ракетной опасности" также для Миллерово, согласно данным ресурса "Радар Ростов".
Между тем местные власти не сообщали о каких-либо последствиях воздушных атак на различные населенные пункты Ростовской области.
Ранее сообщалось, что 5 января была дроновая атака на аэродром "Миллерово" Ростовской области. А перед этим мы писали, что вечером 23 декабря также звучали взрывы в районе аэродрома "Миллерово", и тогда россияне жаловались на атаку дронов.
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