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В Ростовской области жалуются на удар дронов, в нескольких городах прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Ростовской области прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ростовской области (РФ) в ночь на 6 февраля прогремели взрывы в районе нескольких городов. В регионе началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В ростовских пабликах рассказывают, что взрывы были слышны в районе самого Ростова, а также в Таганроге, Батайске, Азове, Каменск-Шахтинском и в Мясниковском районе.

"Особенно громко было слышно в Таганроге, Каменск-Шахтинском и Мясниковском районе", - пишут в ростовских соцсетях.

Кроме того, заявляется о работе ПВО в области, и якобы о сбитии беспилотников.

Также в интернете были обнародованы кадры с "бавовной" в районе Ростова.

Добавим, еще вечером накануне ростовские мониторинговые каналы писали об угрозе воздушной атаки, в частности по городу Ростов, Азов, Батайск.

Затем в перечень городов, для которых было объявлено об угрозе ударов с применением БПЛА, добавился также Каменск-Шахтинский. Заявлялось о "ракетной опасности" также для Миллерово, согласно данным ресурса "Радар Ростов".

Между тем местные власти не сообщали о каких-либо последствиях воздушных атак на различные населенные пункты Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 5 января была дроновая атака на аэродром "Миллерово" Ростовской области. А перед этим мы писали, что вечером 23 декабря также звучали взрывы в районе аэродрома "Миллерово", и тогда россияне жаловались на атаку дронов.

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Ростовская областьРостовВзрывыАтака дронов