UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Ростовській області РФ невідомі підірвали залізничні колії: відео

Фото: у Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

"Невідомі партизани" в Ростовській області підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Як пише The Insider, про підрив залізниці заявили в легіоні "Свобода Росії". В легіоні розповіли, що цією ділянкою залізниці росіяни перекидали військову техніку на війну в Україну. Легіон не взяв на себе відповідальність за підрив, але зазначив, що за ним стоять "невідомі партизани".

Водночас, за даними The Insider, подібний допис про підрив залізниці в одному з сусідніх з Україною регіоні Росії напередодні опублікував інший Telegram-канал - Бойової організації анархо-комуністів (БОАК). В якому саме регіоні сталася подія, тоді не уточнювали.

Додамо, легіон "Свобода Росії" у своєму Telegram-каналі також розповів, що 11 грудня зусиллями "партизанів" було викликано черговий збій у роботі "Транссиб" через пошкодження трансформатора високої напруги в районі Сорокіно в Красноярському краї. Станом на вечір 11.12.22 залізнична лінія на цій ділянці досі була знеструмлена.

"Попередньо збитки становлять понад 6 млн дерев'яних рублів", - додали в легіоні.

Нагадаємо, у Луганській області партизани уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для окупантів на передову. Вони підпалили важливе обладнання, без якого доставка вантажів розтягнеться на два-три тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростовская областьВійна Росії проти України