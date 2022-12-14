В Ростовской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути

Как пишет The Insider, о подрыве железной дороги заявили в легионе "Свобода России". В легионе рассказали, что этим участком железной дороги россияне перекидывали военную технику на войну в Украину. Легион не взял на себя ответственность за подрыв, но отметил, что за ним стоят "неизвестные партизаны".

В то же время, по данным The Insider, подобное сообщение о подрыве железной дороги в одном из соседних с Украиной регионе России накануне опубликовал другой Telegram-канал - Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК). В каком регионе произошло событие, тогда не уточняли.

Добавим, легион "Свобода России" в своем Telegram-канале также рассказал, что 11 декабря усилиями "партизан" был вызван очередной сбой в работе "Транссиб" из-за повреждения трансформатора высокого напряжения в районе Сорокино в Красноярском крае. На вечер 11.12.22 железнодорожная линия на этом участке до сих пор была обесточена.

"Предварительно ущерб составляет более 6 млн деревянных рублей", - добавили в легионе.