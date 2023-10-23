У Ростовській області працювала ППО: влада поскаржилася на повітряні цілі
У російській Ростовській області сьогодні, 23 жовтня, вдень нібито спрацювали системи протиповітряної оборони. Там помітили "повітряні цілі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.
"Підрозділи протиповітряної оборони о 14.59 успішно відпрацювали по повітряних цілях. Жертв та руйнувань на землі немає", - написав чиновник країни-агресора.
Він додав, що системи ППО, які розміщені в Ростовській області, "виконують завдання у "зоні СВО" щодо знищення повітряних цілей".
Вибухи та пожежі в Росії
Нагадаємо, на території Росії все частіше лунають вибухи та починаються пожежі на військових об'єктах і не тільки. Влада прикордонних з Україною регіонів зазвичай скаржиться на "атаки дронів".
Цього місяця вибух уже чули жителі Брянська. Тоді губернатор регіону заявляв про нібито атаку дрона на місто.
Також кілька тижнів тому у Бєлгороді та Брянську лунали вибухи. Влада скаржилася на атаку безпілотників.
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