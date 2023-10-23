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В Ростовской области работала ПВО: власти пожаловались на воздушные цели

Ростов, Понедельник 23 октября 2023 15:35
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В Ростовской области работала ПВО: власти пожаловались на воздушные цели Иллюстративное фото: в Ростовской области работала ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российской Ростовской области сегодня, 23 октября, днем якобы сработали системы противовоздушной обороны. Там заметили "воздушные цели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

"Подразделения противовоздушной обороны в 14.59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет", - написал чиновник страны-агрессора.

Он добавил, что системы ПВО, которые размещены в Ростовской области, "выполняют задачи в "зоне СВО" по уничтожению воздушных целей".

Взрывы и пожары в России

Напомним, на территории России все чаще раздаются взрывы и начинаются пожары на военных объектах и не только. Власти приграничных с Украиной регионов обычно жалуются на "атаки дронов".

В этом месяце взрыв уже слышали жители Брянска. Тогда губернатор региона заявлял о якобы атаке дрона на город.

Также несколько недель назад в Белгороде и Брянске гремели взрывы. Власти жаловались на атаку беспилотников.

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Российская Федерация ПВО Ростовская область Война России против Украины
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