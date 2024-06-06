В Ростовській області палає НПЗ, росіяни скаржаться на удар по об'єкту

За даними російської сторони, НПЗ у Новошахтинську був атакований за допомогою безпілотників. Пропагандисти стверджують, що удар по цьому об'єкту нібито завдали Збройні сили України.

Також у мережі пишуть про роботу сил та засобів ППО через повітряну атаку.

Перед тим, як на заводі сталася потужна пожежа, місцеві жителів чули серію вибухів, вказується у ростовських пабліках.

Як пізніше розповів місцевий губернатор, на місці працюють екстрені служби, даних щодо можливих постраждалих наразі немає.

"Внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав російський чиновник.

Також він розповів, що вогонь на НПЗ поширився на площу 50 "квадратів", і до гасіння залучено "близько 120 осіб та 15 одиниць техніки".

"Роботи було припинено через повторну атаку, особовий склад відведений на безпечну відстань. Готується застосування пожежного поїзда", - розповів ростовський губернатор.

У мережі були оприлюднені кадри вогняної НП на Новошахтинському НПЗ цієї ночі.

Не перша атака на цей НПЗ

Нагадаємо, перед тим територія Новошахтинського нафтопереробного заводу у Ростовській області зазнавала атаки дронами у березні. Тоді ростовський губернатор казав, що в результаті роботи чергових систем РЕБ безпілотники нібито просто "впали" на територію НПЗ.

Зазначимо, внаслідок удару безпілотниками, як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, роботу російського підприємства було зупинено.

Також він звернув увагу, що Новошахтинський НПЗ фактично був військовим об'єктом, який використовується для постачання і забезпечення окупаційного угрупування в Україні.