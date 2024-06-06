В Ростовской области пылает НПЗ, россияне жалуются на удар по объекту

По данным российской стороны, НПЗ в Новошахтинске был атакован с помощью беспилотников. Пропагандисты утверждают, что удар по этому объекту якобы нанесли Вооруженные силы Украины.

Также в сети пишут о работе сил и средств ПВО из-за воздушной атаки.

Перед тем, как на заводе произошел мощный пожар, местные жители слышали серию взрывов, указывается в ростовских пабликах.

Как позже рассказал местный губернатор, на месте работают экстренные службы, данных о возможных пострадавших пока нет.

"В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется", - написал российский чиновник.

Также он рассказал, что огонь на НПЗ распространился на площадь 50 "квадратов", и к тушению привлечены "около 120 человек и 15 единиц техники".

"Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда", - рассказал ростовский губернатор.

В сети были обнародованы кадры огненного ЧП на Новошахтинском НПЗ этой ночью.

Не первая атака на этот НПЗ

Напомним, перед тем территория Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области подвергалась атакам дронами в марте. Тогда ростовский губернатор говорил, что в результате работы очередных систем РЭБ беспилотники якобы просто "упали" на территорию НПЗ.

Отметим, в результате удара беспилотниками, как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, работа российского предприятия была остановлена.

Также он обратил внимание, что Новошахтинский НПЗ фактически являлся военным объектом, который используется для поставок и обеспечения оккупационной группировки в Украине.