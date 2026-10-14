У Ростовській області на нафтоналивному терміналі вибухнув резервуар

Вибух стався на території терміналу, який належить компанії "Юг Руси". Причини наразі не встановлені, офіційних коментарів російська влада не давала.

У ніч на 10 жовтня цей термінал атакували дрони, після чого там спалахнула масштабна пожежа.

Удар стався за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо продажу російського дизелю.