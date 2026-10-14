У Ростовській області на нафтоналивному терміналі вибухнув резервуар

Уночі 14 жовтня в Ростовській області на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів вибухнув ще один резервуар. Що спричинило вибух, невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.
Вибух стався на території терміналу, який належить компанії "Юг Руси". Причини наразі не встановлені, офіційних коментарів російська влада не давала.
У ніч на 10 жовтня цей термінал атакували дрони, після чого там спалахнула масштабна пожежа.
Удар стався за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо продажу російського дизелю.
Нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу опинився в центрі уваги кількома днями раніше. У ніч на 10 жовтня після атаки дронів у Ростові спалахнула масштабна пожежа, і тоді, ймовірно, постраждав саме цей об'єкт. Удар стався за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо продажу російського дизелю.
Сили оборони не зупиняють ударів по російській нафтопереробці. Поінформоване джерело РБК-Україна в українській владі запевнило, що без енергетичного перемир'я атаки на НПЗ триватимуть. Московський завод, наприклад, після удару 20 вересня повністю зупинив нафтопереробку.