В ночь на 14 октября в Ростовской области на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался еще один резервуар. Что повлекло за собой взрыв, неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.
Взрыв произошел на территории терминала, принадлежащего компании "Юг Руси". Причины пока не установлены, официальных комментариев российские власти не давали.
В ночь на 10 октября этот терминал атаковали дроны, после чего там разразился масштабный пожар.
Удар произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по продаже российского дизеля.
Нефтеналивной терминал Новошахтинского завода оказался в центре внимания несколькими днями раньше. В ночь на 10 октября после атаки дронов в Ростове вспыхнул масштабный пожар, и тогда, вероятно, пострадал именно этот объект. Удар произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным по продаже российского дизеля.
Силы обороны не останавливают удары по российской нефтепереработке. Информированный источник РБК-Украина в украинских властях заверил, что без энергетического перемирия атаки на НПЗ будут продолжаться. Московский завод, например, после удара 20 сентября полностью остановил нефтепереработку.