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У Ростовській області лунають вибухи: під атакою, ймовірно, залізничний об'єкт

Фото: Ростовську область масовано атакують ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Сальську та Волгодонську (Ростовська область) лунають потужні вибухи. Дрони, ймовірно, намагаються атакувати залізничний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

За даними Telegram-каналу Baza, безпілотники атакують місто Сальськ. За інформацією місцевих жителів, у небі пролунали 4-5 вибухів, працює ППО.

Користувачі мережі пишуть, що дрони, ймовірно, намагаються атакувати якийсь залізничний об'єкт.

"Щонайменше чотири вибухи прогриміли в районі 2:00. У небі над Сальськом помітили 7 дронів, що пролітали. Працює ППО", - повідомляє Telegram-канал Mash.

Про спалахи і вибухи в небі також повідомляють жителі Волгодонська.

 

Дронові атаки на Росію

Останніми місяцями Росію атакують невідомі ударні безпілотники. Головними цілями ударів є об'єкти інфраструктури, оборонного комплексу та нафтопереробної галузі.

В ніч на 25 липня за кілька годин ППО збила щонайменше 30 безпілотників у місті Невинномиськ Ставропольського краю. Безпілотники також призупинили роботу восьми аеропортів Росії.

Крім того, тієї ночі невідомі БпЛА також атакували Ростовську область. У низці міст регіону лунали вибухи, а в місцях прильотів спалахнули пожежі.

А вранці 27 липня дрони вдарили по Ленінградській області. У регіоні призупинив роботу інтернет.

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Атака дронів